GORENJA VAS – Gorenjski kriminalisti so v sodelovanju s kranjskimi in škofjeloškimi policisti preiskali julijski vlom v skladišče orodja v Gorenji vasi, so sporočili iz PU Kranj.

Iz skladišča orodja sta dva kazensko ovadena storilca, gre za Kranjčana in Škofjeločana, odtujila visokotlačni čistilnik, motorno žago in pnevmatično kladivo.