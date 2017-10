Kralja kovin melje sodni mlin

SLOVENJ GRADEC – Različne so poslovne poti na sončni strani Alp; nekdaj slavljeni tajkuni se otepajo zaporov, posebno zgodbo pa piše 44-letni Dejan Kovačič, ki je v torek sedel na zatožno klop slovenjegraškega okrožnega sodišča pred sodnico Marjeto Vezonik. Tjakaj so ga prepeljali iz celjskih zaporov, kamor se je avgusta preselil z Doba, prej je bival v koprskem priporu. To so v zadnjem obdobju bivališča možakarja, ki je nekoč na Kozjanskem in širše na Štajerskem slovel kot kralj kovin.

Pranje denarja in poneverbe

Kovačič – prihaja s Kozjanskega in po pripovedi naših virov v domačih krajih sliši tudi na vzdevek Falot, širši slovenski javnosti pa je postal znan kot lastnik jadrnice Veliki Viharnik – je svoje poslovne podvige na Kozjanskem in Celjskem začel z lesom, pozneje pa je preklopil na odpadne surovine in barvne kovine. Posel mu je šel bolje od rok kot birokracija in računovodstvo, saj so njemu, njegovi ženi Tanji Kovačič ter odvetniku Borisu Karlovšku skupaj prisodili kar devet let in osem mesecev zaporne kazni zaradi rabot v letih 2006–2008. Obsojeni so bili zaradi poskusa preslepitve celjskega davčnega urada, po preiskavah v podjetju Dekotan (ki je bilo dolgo osrednje podjetje zakoncev Kovačič) pa se je razkril še niz drugih sumov: v Slovenj Gradcu zdaj Dejanu in Tanji Kovačič sodijo zaradi poneverbe in pranja denarja, na zatožni klopi pa je še odvetnik Primož Verčič, ki mu očitajo pomoč pri pranju denarja ter napeljevanje h goljufiji (Verčič naj bi Kovačiča napeljeval k temu, da naredi nesrečo avtomobila s totalno škodo, da bi Zavarovalnico Maribor spravili v zmoto).

