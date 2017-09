Kraja v trgovini, lotili so se tudi lope

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so policisti PU Murska Sobota v Gornji Radgoni obravnavali tatvino prenosnega računalnika, v Ljutomeru tatvino v trgovini, v Negovi poškodovanje vrtne lope, v Murski Soboti tatvino kolesa. Obravnavali so še dve goljufiji in poškodovanje tuje stvari, so sporočili iz PU Murska Sobota.