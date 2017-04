Kradljivec odpeljal avto: lastnik ga je pustil odklenjenega, ključe pa v njem

RADOVLJICA – Radovljiški policisti so v ponedeljek dopoldne obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, med postopkom pa so ugotovili, da je bilo vozilo odtujeno v začetku tega meseca. Zato so ga zasegli v skladu s predpisi o kazenskem postopku in ga že vrnili lastniku.

Voznik je odklonil strokovni pregled, proti njemu pa vodijo prekrškovni postopek zaradi kršitve prometnih pravil in predkazenski postopek zaradi odtujenega vozila.

Avtomobil manjše vrednosti je bil odtujen z avtomobilskimi ključi, ki so bili v vozilu. Parkiran je bil na nezavarovanem parkirišču in odklenjen, kar so vse okoliščine, ki kažejo na zanemarjanje osnovnih samozaščitnih ukrepov, so sporočili iz PU Kranj.