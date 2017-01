Kradljivec alkohol skrival pod obleko

ŽIROVNICA, BEGUNJE – Jeseniški kriminalisti so kazensko ovadili domačina, ki je osumljen več tatvin alkohola iz trgovin na območju Žirovnice in v Begunjah.

Osumljenec je tatvine izvršil okoli novega leta, alkohol pa je skrival pod oblačila in ga iznašal iz trgovin. Sum tatvin so policisti ugotovili po prijavi, potrdili pa po zbiranju obvestil, so sporočili iz PU Kranj.