Kradljivca policija hitro ujela

KOPER – V nedeljo dopoldne so bili policisti PU Koper obveščeni, da je moški iz trgovine v Kopru ukradel nekaj kozmetike.

Glede na opis so tatu kmalu izsledili in ugotovili, da gre za 34-letnega državljana Madžarske. Zaradi tatvin so mu odredili pridržanje. Njegovo vozilo, ki je bilo na parkirišču za tržnico, je v evidencah zabeleženo kot ukradeno. Sledi še kazenska ovadba.