Kradli vse, kar jim je prišlo pod roke

ŽIROVNICA, KRANJ – V sredo ponoči je neznani storilec v Žirovnici vlomil v pomožni objekt na gradbišču in odtujil delovno orodje.

Iz stanovanja na Ulici Tončka Dežmana v Kranju je bila pri vlomu odtujena zlatnina v manjši vrednosti.

Na Delavski cesti v Kranju so neznanci razbili steklo na voznikovih vratih in vlomili v kombi. Odnesli so mobilni telefon in denarnico z denarjem.