Kradli v trgovini

MURSKA SOBOTA – Pomurski policisti so imeli v soboto v Murski Soboti opraviti s tatvino v trgovini, nasiljem v družini in goljufijo.

S področja kriminalitete je bilo v Ljutomeru obravnavano poškodovanje dveh osebnih avtomobilov in grožnja.

Javni red in mir je bil kršen štirikrat v zasebnih prostorih in enkrat na javnem kraju. Kršitelji so se po intervencijah policistov pomirili.

Na območju Gornje Radgone je bil kršitelju zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu zasežen osebni avtomobil.