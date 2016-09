Kradli tudi drevesa

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so policisti v Črešnjevcih obravnavali vlom v stanovanjsko hišo, v Murski Soboti tatvino v trgovini in nasilje v družini, v Rodmošcih tatvino priklopa za vleko prikolice, v Sebeborcih tatvino dreves iz gozda ter v Rihtarovcih goljufijo, so sporočili.