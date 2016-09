Kradli so drva

BRESTJE – V torek so policisti v naselju Brestje obravnavali tatvino drv. Ugotovljeno je bilo, da so neznanci v zadnjih nekaj dneh pri potoku Pevnica ukradli približno sedem metrov mešanih drv in s tem povzročili za približno 350 evrov materialne škode.

Oškodovanec ni podal predloga za pregon kaznivega dejanja, zato bodo novogoriški policisti obvestili pristojno novogoriško okrožno državno tožilstvo.