Kradli so denarnice

AJDOVŠČINA, KROMBERK – V nedeljo popoldne so italijanski gostji v restavraciji enega od gostinskih lokalov na Ajdovskem ukradli denarnico z vsebino in ji povzročili za približno 500 evrov škode, v eni od restavracij gostinskega objekta v Kromberku pri Novi Gorici pa so nekemu Italijanu prav tako ukradli denarnico, v kateri je imel tudi mobilnik. Škode je za približno 1000 evrov.

Policisti PP Nova Gorica bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.