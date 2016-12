Kradli in pobegnili, a policija jih je hitro našla

BREŽICE – V četrtek okoli 17. ure so brežiške policiste obvestili, da naj bi v eni izmed prodajaln neznanci ukradli več artiklov in pobegnili.

Takoj so se odzvali in na podlagi opisa izsledili avtomobil s petimi osumljenci. Zasegli so jim ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu.

Peterico bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja tatvine, so sporočili iz PU Novo mesto.