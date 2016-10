Kradli iz petih garaž

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so pri PU Murska Sobota v Ključarovcih obravnavali tatvino avtomobilske prikolice in tatvine iz petih garaž, iz katerih so neznani storilci odtujili motorne žage, kosilnice na nitko in različno orodje.

V Murski Soboti je bila obravnavana goljufija, v Blagušu pa tatvina akumulatorjev.