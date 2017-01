Kradli denar

MURSKA SOBOTA – V ponedeljek so policisti v Pomurju obravnavali devet kaznivih dejanj, štiri prometne nesreče z gmotno škodo, pet kršitev javnega reda in miru ter en primer povoženja divjadi.

Na področju kriminalitete so obravnavali tri vlome v stanovanjske hiše, dve tatvini denarja, povzročitev lahke telesne poškodbe, goljufijo, ponarejanje listin ter nasilje v družini, pri čemer je bil moškemu izrečen tudi ukrep prepovedi približevanja.

Javni red in mir je bil kršen dvakrat na javnem kraju in trikrat v zasebnem prostoru. Kršitelji so se ob intervencijah policistov pomirili.