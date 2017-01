Kradli čebele, škodo preštevajo v stotakih

MURSKA SOBOTA - V torek so policisti v Pomurju obravnavali pet prometnih nesreč. V eni je bila ena oseba lažje telesno poškodovana. V ostalih štirih je nastala samo materialna škoda. Obravnavani sta bili še dve poškodbi vozila na parkirnem prostoru in šest primerov povoženja divjadi. Poleg tega so bila obravnavana tri kazniva dejanja, štiri kršitve javnega reda in nesreča pri delu.

S področja kriminalitete je bil v Ljutomeru obravnavan poskus vloma v stanovanjsko hišo. V Motvarjevcih je neznani storilec odtujil dva panja s čebelami in lastnika oškodoval za 400 evrov. V Murski soboti je neznanec izvršil tatvino ženskega kolesa.