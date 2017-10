Kradli bone, nakit in tobačne izdelke

NOVO MESTO – Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v noči na sredo nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja in odtujil denar in darilne bone. Škode je za okoli 3000 evrov.



V sredo dopoldne je v Hrastju na območju Šentjerneja neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Lastnico je oškodoval za okoli 6000 evrov.

V noči na četrtek je na Topliški cesti v Novem mestu nekdo vlomil v gostinski lokal in odtujil tobačne izdelke. Škode je za okoli 400 evrov.