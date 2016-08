Kradla sta, enega je pregnal alarm

CELJE, ŠENTVID PRI GROBELNEM – V četrtek zvečer so policisti na Plečnikovi ulici v Celju opravili ogled kraja vloma v župnišče. Neznanec je povzročil škodo pri vlamljanju v kletne prostore župnišča, iz notranjosti pa ni ničesar odnesel.

Okoli polnoči pa so v Šentvidu pri Grobelnem obravnavali še vlom v enega izmed gostinskih objektov. Neznanec je povzročil večjo škodo pri vlamljanju in pri tem aktiviral alarmno napravo, zaradi česar iz notranjosti ni ničesar ukradel, so sporočili celjski policisti.