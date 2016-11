Kradel žganje, policiji pa izročil tudi travico

IZOLA – V izolski trgovini je domačin v sredo s polic vzel dve steklenici žgane pijače in se napotil proti izhodu. Trgovka je videla, da nima namena plačati, in mu je nameravala preprečiti odhod iz trgovine, vendar se je nato prestrašila in umaknila.

Policisti so Izolčana izsledili na Ulici IX. korpusa in mu zasegli ukradene predmete, ta pa jim je izročil še dva PVC-zavojčka s približno petimi grami marihuane.

Kazensko ga bodo ovadili za kaznivo dejanje tatvine. Marihuano pa so zasegli in podali obdolžilni predlog, poročajo primorski policisti.