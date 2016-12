Kradel oblačila, spravil se je tudi na varnostnike

LJUBLJANA – Policiste so v sredo ob 10.15 obvestili, da so varnostniki v eni od trgovin na Šmartinski cesti zalotili moškega pri tatvini oblačil.

Ta se je na parkirišču pred trgovino ukazom in ukrepom varnostnika začel fizično upirati, zaradi česar so zoper njega uporabili fizično silo in ga zadržali do prihoda policistov.

Moški (28) je ob prihodu policistov kršitev nadaljeval, zato so mu odredili pridržanje in odvzeli prostost.

Kazensko ga bodo ovadili zaradi tatvine. Izdali so mu tudi plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru ter določil zakona o zasebnem varovanju, so sporočili ljubljanski policisti.