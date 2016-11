Kradel kot sraka, kamniški policisti so ga prijeli

KAMNIK – Kamniški policisti so v preteklem tednu odvzeli prostost 34-letnemu občanu zaradi suma storitve treh drznih tatvin iz stanovanj v mesecu novembru na območju Kamnika.

Osumljeni je v vseh treh primerih vstopil v odklenjena stanovanja v času, ko so bili lastniki doma in so ga zalotili ter prepodili. V dveh primerih je odtujil denar (manjše vrednosti), v tretjem pa je s kraja zbežal, ne da bi kaj odtujil.

Privedli so ga k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.