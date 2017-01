Kradel kot sraka in grozil s pištolo

STOPILI SO MU NA PRSTE

LJUBLJANA – V soboto, 14. januarja, okrog 11.15 so ljubljansko policijsko upravo obvestili o tatvini torbice in nakupovalne vrečke, ki jo je izvršil takrat še neznani storilec na Einspilerjevi ulici v Ljubljani.

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da je 41-letni osumljenec prišel do oškodovanke z zadnje strani, ji iztrgal torbico ter odtujil nakupovalno vrečko, nato pa peš zbežal. Izsledili in prijeli so ga na Medvedovi ulici, ko je pri sebi še vedno imel odtujene predmete.

Zaradi suma storitve velike tatvine so mu odvzeli prostost in ga pridržali. V nadaljevanju preiskave je bilo ugotovljeno, da je osumljen storitve še vsaj šestih kaznivih dejanj ropa in velike tatvine na območju Ljubljane. Osumljen je, da je 5. 1. 2017 v popoldanskem času poskušal izvršiti rop v enem od ljubljanskih hostlov, kjer je z uporabo pištole od receptorja zahteval denar.

Osumljen številnih kaznivih dejanj

Moški je osumljen še številnih drugih kaznivih dejanj, in sicer tudi ropa na Einspilerjevi ulici v Ljubljani. Policisti so ugotovili, da je 41-letnik na drzen način izvršil tatvino torbice na Lepodvorski ulici. Izvršil je rop v enem od gostinskih lokalov na območju Ljubljane, kjer je od natakarice z uporabo pištole in fizične sile zahteval denar. Pri tem je oškodovanka utrpela lahke telesne poškodbe.

Pri nadaljnji preiskavi so policisti ugotovili, da je 41-letnik osumljen tudi kaznivega dejanja roparske tatvine, o katerem so poročali v kroniki dnevnih dogodkov, ko je iz vozila oškodovanke odtujil torbico, medtem ko je ta v vozilu sedela in čakala.

Policisti so pri osumljencu našli večino odtujenih predmetov, plinski pištoli, montirno železo ... S kazensko ovadbo so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Moški je že bil obsojen za tovrstna kazniva dejanja.