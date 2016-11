Kradel konzerve in žalil, zdaj so ga le ujeli

LJUBLJANA – Iz PU Ljubljana sporočajo, da so 3. novembra v kroniki dnevnih dogodkov poročali o roparski tatvini, ki se je pripetila dan prej v trgovini na Poljanah.

»Po doslej zbranih obvestilih je znano, da je neznanec (moški, približno 30 let, dolgih temnih las čez ramena, brada, trenirka (spodnji del) sive barve, črna bunda, op. p.) vstopil v trgovino, kjer je s prodajne police vzel konzerve, jih pospravil v nakupovalno vrečko in želel zapustiti trgovino, ne da bi izdelke plačal. Prodajalka je pri blagajni moškega opozorila, naj izroči vse izdelke, ki jih ima v vrečki. Tega ta ni storil, temveč jo je začel žaliti in odrivati proti izhodu. Moškega sta poskušali zadržati dve stranki trgovine, vendar mu je kljub temu uspelo zbežati. V dogodku po podatkih policije ni bil nihče telesno poškodovan,« so takrat sporočili policisti.

Na podlagi kriminalistične preiskave so policisti ugotovili identiteto osumljenca, in sicer gre za 26-letnega Ljubljančana. Policisti so mu v torek odvzeli prostost in ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor. Kršitelj je izvršil kaznivo dejanje v času veljavne pogojne obsodbe.