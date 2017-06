Kradel cigarete, pri njem našli tudi prepovedane tablete

BREŽICE – Brežiške policiste so v soboto zjutraj obvestili, da je ponoči nekdo vlomil v prodajni kiosk na železniški postaji in odtujil tobačne izdelke.

Na podlagi zbranih obvestil so prijeli 30-letnega osumljenca, pri katerem so našli in zasegli več kot 120 zavojev cigaret. Zasegli so mu tudi 19 prepovedanih tablet. Osumljenca so pridržali in ga bodo zaradi kaznivega dejanja ovadili na pristojno tožilstvo, poročajo novomeški policisti.