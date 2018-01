Kradejo kar najdejo

LJUBLJANA – Minuli vikend so policisti obravnavali devet vlomov v objekte in sedem poskusov vlomov. Neznanci so vlomili v tri hiše, od koder so odtujili denar, iz ene pa še nakit, in v eno stanovanje, iz katerega so odtujili denar in nakit.

Policisti so obravnavali še tri vlome v garažo, od koder so neznanci odnesli električno orodje, kolo in pnevmatike za vozilo. Prav tako so obravnavali vlom v restavracijo na Dunajski cesti, od koder so odtujili menjalni denar, in vlom v lokomotivo, so sporočili iz PU Ljubljana.