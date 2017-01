Kozolec zagorel zaradi pirotehnike

NOŽICE – Včeraj ob 19.04 je na Gostičevi cesti v Nožicah (občina Domžale) zaradi odvrženega pirotehničnega sredstva zagorelo na kozolcu. Ogenj so pred prihodom gasilcev iz Domžal in PGD Homec pogasili domačini. Ogenj je poškodoval nekaj sena in lat.

Eden od domačinov, ki se je nadihal dima, je zavrnil zdravniško pomoč in je sam odšel na pregled v bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.