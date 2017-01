Kotnikova ulica: škrbast ropar ji je ukradel torbico, a ga je dohitela

LJUBLJANA – V soboto okrog 8. ure so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o roparski tatvini na Kotnikovi ulici. Policisti so ugotovili, da je za zdaj še neznanec pristopil do osebnega vozila, v katerem je sedela in čakala ženska, odprl vrata in s sedeža odtujil žensko torbico z vsebino. Oškodovanka je stekla za njim in ga dohitela, pri čemer ji je neznanec zagrozil. Prosila ga je, naj ji vzame denar, preostalo pa vrne, kar je tudi storil, nato pa zbežal.

V dogodku oškodovanka ni utrpela telesnih poškodb.

Opis neznanca: od 25 do 30 let, visok 170 centimetrov, suhe postave, zanemarjenega videza, škrbast, oblečen v bundo svetlo modre ali sive barve, hlače iz džinsa, na glavi je imel zimsko kapo.