Kot vrečo jo je vlekel in spet pograbil nož

Sojenja zaradi umora ni bilo, saj je Tadin že na predobravnavnem naroku priznal krivdo in bil obsojen na 30 let zapora. Foto Dejan Javornik

Ko so v sobotnem dopoldnevu zaprli cesto med Ljubljano in Igom, je bilo sprva videti, da je šlo za prometno nesrečo, a resnica je bila grozljiva. Foto Jure Eržen

LJUBLJANA – Šestinštiridesetletni Samo Tadin je v zaključnih besedah popolnoma udaril mimo. Okrajni sodnici Mojci Lendvaj Brecelj je namreč namignil, da se počuti popolnoma nedolžnega, nadaljeval pa je s prošnjo, naj mu izreče pogojno kazen. Kakršno koli mu je potem že prisodila, na dolžino njegovega bivanja za zapahi tako in tako ne bo imela nobenega vpliva, saj je že obsojen na najvišjo možno kazen, to pa je 30 let zapora. Toda formalno zdaj velja, da ni obsojen le zaradi umora in poskusa umora, ampak tudi zaradi nasilja v družini – doletelo ga je osem mesecev zaporne kazni.

