Kot v grozljivki: mrtvak v parkiranem avtu

ŠEPULJE – Ob 7.53 so v Šepuljah pri parkiranem osebnem avtomobilu našli negibnega moškega, poroča tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec.

Zdravnik je na kraju samem potrdil njegovo smrt, z zbiranjem obvestil pa so policisti ugotovili, da je umrli 58-letni moški iz okolice Sežane. Policisti intenzivno zbirajo obvestila, poročajo koprski policisti, ki so z informacijami še skopi. Podatkov, ali so na truplu znaki kaznivega dejanja, še niso posredovali.

Več sledi ...