Košuta ji je skočila pred avto, trčenje je bilo neizogibno

NOVA GORICA – V sredo ob 7.24 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na območju Vrtojbe (v križišču za čistilno napravo). Policisti so ugotovili, da je 50-letna voznica avtomobila vozila iz smeri Šempetra pri Gorici proti Mirnu, med vožnjo pa ji je z desne strani preko ograje na vozišče skočila košuta, ki je zadela in poškodovala prednji del osebnega avtomobila (vključno z vetrobranskim steklom). Voznica se pri tem ni poškodovala.

Prometni policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico, so sporočili iz PU Nova Gorica.