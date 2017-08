Kostanj padel na gostinski vrt in ranil žensko

LJUBLJANA – Bilo je v petek okoli 19. ure, ko je padlo kot strela z jasnega: na ljubljanskem Bregu je iznenada padlo ogromno drevo, kostanj. Na ulici je bilo tedaj veliko sprehajalcev, domačinov in turistov, in le sreča je hotela, da drevo ni koga pomendralo in ubilo. Ljudje so sedeli tudi na terasi lokala Wine bar Šuklje, ki so ga oplazile veje velike kostanjeve krošnje. Pri tem sta bili ranjeni dve osebi; mlajša ženska je dobila udarec po glavi, in kot nam je povedala očividka, ki ji je prva priskočila na pomoč, je menda utrpela zlom roke, odpeljali so jo z reševalnim vozilom.



Gasilci so drevo razžagali, komunalni uslužbenci pa ga odpeljali.

Drevo je uničilo tudi nekaj stolov, miz in senčnik, strgal se je električni kabel, ki je bil pripet nanj. Zakaj se je 15 metrov visok kostanj, ki je imel obseg debla okoli 70 centimetrov, podrl, še ni znano, najverjetneje je bil trhel. Prihiteli so gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter drevo razžagali, komunalni delavci so ga odpeljali, pretrgani električni kabel ni bil pod napetostjo, gre namreč za novoletno okrasje, zanj so poskrbeli pri Javni Razsvetljavi. Na kraj nesreče je še pred reševalci prihitel tudi župan Zoran Janković ter po opravljenem delu pogostil gasilce in poklepetal z mimoidočimi.

70 centimetrov je imel obseg debla kostanj, ki se je podrl.

Čeprav so območje odstranjevanja drevesa zavarovali s trakom, pa to številnih mimoidočih ni odvrnilo, da ne bi s kolesi ali peš nadaljevali svoje poti čez dele drevesa. Delavci, ki so veje nalagali na tovornjaček in čistili ulico, so morali opozarjati mimoidoče, naj naredijo ovinek okrog traku. Pa je bilo marsikomu tudi tistih nekaj več korakov odveč.