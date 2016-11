Kostanj na štedilniku je povzročil preplah

LJUBLJANA – Včeraj ob 14.58 se je na Fabianijevi ulici v Ljubljani začelo kaditi iz stanovanja večstanovanjskega objekta.

Pred prihodom gasilcev GN Ljubljana je ženska pozabljen kostanj na štedilniku sama odstavila. Gasilci so prezračili stanovanje in ga preventivno pregledali, poroča uprava za zaščito in reševanje.