Kosila pri prijatelju kmalu ne bi preživel

BREŽICE – Januarja lani se je v bloku v Gubčevi ulici v Brežicah odvijala prava drama, a se je na srečo končala brez smrtnih žrtev. Pa bi kaj lahko izkrvavel zdaj 25-letni Matej Molan, ki ga je tistega dne prijatelj Ivica Ljubić povabil k sebi na kosilo. Proti šesti zvečer sta že poobedovala in po televiziji gledala skoke, ko sta v stanovanje nepovabljena vstopila obtoženi Vedran Veršec in njegov oče Peter. Vedrana je Ivica poznal le na videz, Peter, ki ga je Ivica po dogodku opisal kot prijaznega možaka, če seveda ne pije, takrat naj bi bil namreč nasilen, pa stanuje v istem bloku, v kleti pod njim mu je Ljubićeva žena oddala stanovanje. Tudi Matej in Peter naj bi se poznala, saj sta nekoč kot podnajemnika bivala v gostilni Lukež in naj bi imela od takrat še neke neporavnane račune.

Oče je očitno poskušal s pomočjo sina Vedrana, ki se je zdaj znašel na zatožni klopi, obračunati z Matejem.

Peter je očitno poskušal s pomočjo sina Vedrana, ki se je zdaj znašel na zatožni klopi, obračunati z Matejem. Kot je po dogodku povedal Ivica Ljubić, zdaj bo lahko svojo plat povedal še na sodišču, naj bi se Verščeva najprej spravila na Ljubića, prerivali so se, pri čemer se je Ivica poškodoval. Nato naj bi se lotila Mateja, ki sta ga porinila na hodnik, in tam naj bi se prerivanje nadaljevalo. S seboj naj bi prinesla tudi nož in prav vbodni rani, ena povsem blizu srca, bi lahko bili usodni za Molana. Kot je po dogodku pripovedoval Ljubić, se mu še sanjalo ni, da je njegov prijatelj, ki se je s hodnika nekako privlekel nazaj v stanovanje in legel na kavč, zaboden. Potem je videl, da je ves krvav, in je takoj poklical reševalce in policiste.

Obtoženi krivde ne priznava. Če bi jo, bi tožilka Mateja Bahčič Resnik zanj, ki je bil že kaznovan, predlagala tri leta in osem mesecev zapora.

Sodni postopek bo zdaj pokazal, kaj se je pravzaprav dogajalo usodnega večera. Obramba zatrjuje, da je obtoženi zgolj branil sebe in očeta. Ob tem trdijo, da je šlo za silobran in da zaseženi nož naj ne bi bil tisti, ki da je bil uporabljen v kritičnem trenutku, saj naj bi imel sporni nož črn ročaj. Obramba je predlagala tudi dopolnitev izvedenskih mnenj tako zdravnika kot psihiatra, ki bi pojasnila, kako so nastale poškodbe, saj so bili v prerivanju poškodovani tudi Peter Veršec, obdolženi Vedran in Ljubić, ki naj bi poškodbe staknil, ko naj bi pijan padel s stola.

42 mesecev zaporne kazni grozi Vedranu Veršcu

Oškodovani Molan pa naj bi bil v kritičnem času pod vplivom alkohola in drugih substanc, ki naj bi privedle do akutne zastrupitve, kar naj bi po mnenju obrambe zmanjšalo njegovo sposobnost realnega dojemanja dogodkov. Po mnenju tožilke dopolnitve izvedenskih mnenj niso potrebne, saj je nesporno, da je oškodovanec dobil hude telesne poškodbe, ki so resno ogrozile njegovo življenje, povzročil pa naj bi jih Vedran Veršec, in to ne v silobranu.