Koprčana po trčenju vrglo po cesti

DIVAČA – V sredo ob 17.48 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči. Povzročil jo je 66-letni domačin, ki je z gozdne ceste z avtom zavijal levo proti Divači in pri tem izsilil motorista, 34-letnega Koprčana. Ta je padel in se pri tem poškodoval, odpeljali so ga v SB Izola. Voznik osebnega avtomobila je napihal 0,45 mg/l.

Po prvih podatkih ima motorist lažje poškodbe, zato bo povzročitelj nesreče dobil plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.