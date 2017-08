Koprčan dobil nepričakovani obisk dveh žensk v spalnici. Policija na pomoč

Policija opozarja »Storilci tovrstnih tatvin so vedno zelo domiselni in izkoristijo vsako najmanjšo nepazljivost oseb, ki jih povabijo v svoje prostore. Predstavljajo se kot prodajalci oziroma promotorji različnih izdelkov (masažni aparati, prti, noži ipd.). Če je storilec ali storilka sam, običajno zaprosi za kozarec vode, in ko ga gre stanovalec iskat, pregleda vse predale in ukrade vredne predmete oziroma denar. Če pa sta dva, eden zamoti oškodovanca, drugi pa pregleda celotno stanovanje oziroma stanovanjski prostor. Oškodovanci tatvino opazijo šele kasneje. Svetujemo vsem, da ste pozorni koga spuščate v svoje stanovanje oziroma stanovanjske prostore, vsekakor pa neznanih oseb v stanovanju nikoli ne puščajte samih,« poudarja policija.