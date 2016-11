Koper: s kladivom nad Marijo

KOPER – V ponedeljek malo pred 13. uro je neznanec v stolni cerkvi v Kopru s kladivom razbil stekleno pregrado na oltarju in nato poškodoval kip Žalostne Marije iz 15. stoletja. Škode je za 100.000 evrov.

Zvečer so policiste obvestili, da so ugotovili poškodbe še na enem kipu. Policija si bo kraj zato še enkrat ogledala.

Po poročanju Primorskih novic so vandalizem posnele varnostne kamere, neuradno pa so kriminalisti na tleh ob oltarju in na razbitem steklu našli sledove krvi.