Kopal jamo za vodnjak in sam padel vanjo

VELIKA POLJANA – V ponedeljek ob 14.15 se je v Veliki Poljani v občini Ribnica zgodila nesreča pri delu.

Pri kopanju luknje za vodnjak je delavec padel vanjo.

Posredovali so reševalci nujne medicinke pomoči iz Ribnice, ki so poškodovanega delavca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.