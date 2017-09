Konopljo so poželi policisti

LJUBLJANA – V naselju Ortnek so policisti pri pregledu terena našli nasad konoplje. Kdo je prepovedano rastlino tja zasadil, še ugotavljajo, so pa možje postave sporočili, da je bilo 519 sadik, visoke so bile od 30 do 90 centimetrov, v slabem stanju. Poželi so jih in zdaj čakajo na uničenje. Konopljo so policisti našil tudi v naselju Plave, v občini Kanal ob Soči. Tam so pri 43-letniku opravili hišno preiskavo, saj so sumili, da se ukvarja z nečednimi posli, povezanimi s prepovedano drogo. Med preiskavo so našli 23 sadik konoplje, visoke so bile okrog dva metra, ter manjšo količino posušenih rastlinskih delcev. Vse so zasegli in poslali na analizo, o najdbi so obvestili tudi pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Zoper 43-letnika bodo policisti uvedli hitri postopek zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometa z njimi.