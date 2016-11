Konoplja jim dobro uspeva

MURSKA SOBOTA – Komaj so pomurski kmetovalci pospravili pridelke s polj, vrtov, iz sadovnjakov in vinogradov, že so se tja odpravili še policisti, saj je na vrsti žetev indijske konoplje, ki je pri nas prepovedana. Tako so uniformiranci Policijske postaje Murska Sobota in tamkajšnji kriminalisti na območju Upravne enote Murska Sobota v zadnjem času kar štirikrat našli in zasegli prepovedano drogo konopljo.



Septembra so na polju 63-letne občanke zasegli 22 sadik prepovedane droge konoplje, oktobra in novembra pa so po odredbi okrožnega sodišča v Murski Soboti opravili še tri hišne preiskave. Pri 23- in 46-letnem občanu so našli približno štiri kilograme posušenih vršičkov konoplje in v lončkih še devet sadik. Nato so še približno 400 gramov konoplje našli pri 32-letniku. »Zoper vse osumljene bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog ter prometa z njimi,« je povedala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš. Za to kaznivo dejanje je zagroženih do osem let zapora.



Konopljo so konec minulega tedna našli tudi policisti mariborske policijske uprave. Med kontrolo prometa so ustavili 33-letnega voznika in v avtomobilu opazili prepovedane rastline. Zasegli so jih, njega pa za 48 ur, kot dovoljuje zakon o kazenskem postopku, zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi pridržali. V tem času so od preiskovalnega sodnika pridobili odredbo za hišno preiskavo in prečesali domovanje 33-letnika. Tam so našli prostore, prirejene za gojenje konoplje, in večjo količino te rastline. Vse so zasegli, čaka ga ovadba.