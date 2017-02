Konec iskanja: pogrešanega našli mrtvega

NOVO MESTO – Iz novomeške policijske uprave so včeraj sporočili, da svojci od četrtka pogrešajo 54-letnega moškega.

Iskalna akcija je včeraj potekala ves dan, a ni obrodila sadov. Danes zgodaj zjutraj so jo nadaljevali, okoli 10. ure pa so iz policije sporočili, da so pogrešanega našli mrtvega v reki Krki.