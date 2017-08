Končal je v jarku

MURSKA SOBOTA – Tedaj, ko so policisti v petek v Črenšovcih obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je smrtno ponesrečil 25-letni motorist , se je kakšnih 10 kilometrov stran, v smeri Murske Sobote, pripetila še ena nesreča.

Ob 18.59 je na avtocesti malo pred izvozom za Mursko Soboto osebno vozilo zapeljalo z voznega pasu in se prevrnilo v jarek. Gasilci PGD Murska Sobota so odklopili akumulator, zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Murska Sobota pri oskrbi poškodovanih oseb.