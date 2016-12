Končal je prevrnjen na streho

POLJČANE – V petek ob 22.44 je na Dravinjski cesti voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho.

Posredovali so gasilci PGD Slovenska Bistrica, ki so zavarovali so kraj nesreče, postavili vozilo na kolesa, preprečili iztekanje motornih tekočin in počistili cestišče.

Voznik ni želel nikakršne pomoči, čeprav so bili na kraju tudi reševalci nujne medicinske pomoči iz Slovenske Bistrice, je poročala uprava za zaščito in reševanje.