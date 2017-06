MALI KAMEN – Ob 12.46 je na Malem Kamnu (občina Krško) komunalno vozilo povozilo delavca. Gasilci PGE Krško so nudili prvo pomoč delavcu in pomagali reševalcem NMP Krško pri oskrbi. Reševalci so poškodovanca prepeljali v SB Novo mesto.

Pri PU Novo mesto so nam dogodek potrdili in dodali, da je poškodovanec star 34 let in je hudo poškodovan. Policija okoliščine še preiskuje.