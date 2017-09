Komunala odstranila oljni madež

VRHNIKA – V soboto ob 16.25 je bil na cesti Podlipa–Smrečje (občina Vrhnika) opažen večji oljni madež, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.



Dežurni delavci komunalnega podjetja Vrhnika so oljni madež posuli z vpojnimi sredstvi in očistili, celotno traso ceste pa preventivno pregledali.