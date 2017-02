Komu se tresejo hlače? Predlog: poslanci morajo opraviti test za droge

LJUBLJANA – Po zadnjem posnetku z drogami, ki je krožil po spletu in na katerem je videti tudi mladega poslanca Andreja Čuša, ter po javnem obračunavanju s stranko SDS, da ga želijo odstraniti, je poslanska skupina SDS v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge.

»V poslanski skupini SDS menimo, da je sprejem tega zakona neizogiben zaradi odgovorne politike in preglednosti delovanja javnih funkcionarjev ter odgovornosti do državljank in državljanov.« Dodajajo, da je cilj predlaganega zakona v javnem interesu zagotavljanja transparentnosti delovanja funkcionarjev ter preventivno delovanje na področju prepovedanih drog (povezanost z njihovim prometom in koruptivnim ravnanjem). Po opravljenih testiranjih bi bilo objavljeno poročilo.

Kdo so torej funkcionarji po tem zakonu? Poslanci državnega zbora, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji.

Po predlogu bi test na droge potekal enkrat letno, in sicer s pomočjo vzorca las, urina ali krvi.