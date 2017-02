Kompresor v ognju

ŽEROVNICA – V torek ob 18.13 je v naselju Žerovnica, občina Cerknica, zagorel kompresor v prostorih novogradnje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Požar so pogasili krajani pred prihodom gasilcev PGD Žerovnica in Grahovo, ki so opravili strokovni ogled, iznesli kompresor iz objekta in prezračili prostore.