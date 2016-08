Komora zgorela, občan gasil sam

JESENICE – V sredo ob 18.49 je na Cesti Borisa Kidriča zagorela komora za sušenje sira. Do prihoda gasilcev GARS Jesenice na kraj je občan delno pogasil požar, dokončno pa so ga gasilci.

Iz komore so odstranili tlečo žerjavico in jo ohladili. Prostore in komoro so pregledali s toplotno kamero.

Ogenj je uničil šest kvadratnih metrov izolacije in komoro, je poročala uprava za zaščito in reševanje.