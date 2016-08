Kombinirano vozilo zgorelo na dvorišču

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V torek ob 3.18 je v Ulici mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, na dvorišču zagorelo kombinirano vozilo.

Gasilci so vozilo, ki ga je ogenj uničil, pogasili. Prav tako so pogasili kombinirano in osebno vozilo v bližini, na katera se je ogenj razširil in ju delno poškodoval. Na vseh treh vozilih so odklopili akumulatorje in jih pregledali s toplotno kamero. S hitrim posredovanjem so preprečili širitev ognja na ostala parkirana vozila in s tem tudi na bližnji objekt.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.