Kombinirano vozilo na bok

ŠENTJUR – Na avtocesti Celje vzhod–Dramlje je ob 9.36 s ceste zapeljalo kombinirano vozilo in se prevrnilo na bok.

Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine.

Poškodovala se je ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči oskrbeli na kraju in jo nato prepeljali v celjsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.