Kombi se je prevračal do dna vrtače, trije udeleženci končali v bolnišnici

NOVA GORICA – Ob 14.34 je na regionalni cesti Trnovo–Lokve v občini Nova Gorica kombinirano vozilo zapeljalo s cestišča in obstalo pod cesto v vrtači. Posredovali so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč reševalcem, prenesli poškodovane osebe do reševalnega vozila ter potegnili vozilo na cestišče. Tri poškodovane osebe so prepeljali v šempetrsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Policisti so sporočili, da je 25-letni voznik nizozemskega kombija z vozišča zapeljal zaradi neprilagojene hitrosti. Tam je trčil v manjše drevo in se potem prevračal do dna vrtače. V prometni nesreči sta se poleg voznika poškodovala tudi oba sopotnika, vsi udeleženci pa so državljani Srbije.