Kombi s štirimi se je prevračal

POSTOJNA, RAZDRTO – V sredo ob 7.26 je na avtocesti Postojna–Razdrto 20-letni voznik kombija, državljan Švice, vozil kombi, zapeljal s ceste in se prevrnil.

V vozilu so bili še trije sopotniki. Po prvih podatkih so vsi lažje poškodovani, dva pa so odpeljali v SB Izola na pregled, so sporočili iz PU Koper.